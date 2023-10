Hombre suplantó la identidad de un abogado y ganó 26 juicios: Así se descubrió su fraude

Un insólito fraude acaba de destaparse en Kenia. Un hombre se hizo pasar por abogado y ganó 26 juicios ante los tribunales, sin siquiera tener legalizados los estudios de Derecho.

El involucrado es Brian Mwenda Njagi, quien aprovechó la similitud entre su nombre y el del verdadero letrado Brian Mwenda Ntwiga para insertarse en el poder judicial del país africano.

El caso ha dividido a la población local. Algunos rechazaron lo que hizo, mientras que otros lo alabaron al salir victorioso en más de una veintena de casos judiciales ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior de Kenia.

Desde la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK, por sus siglas en inglés) repudiaron lo protagonizado por el sujeto, básicamente porque los engañó para lograr la suplantación.

El presidente del organismo, Eric Theuri, contó que Njagi se contactó con ellos para solicitar ayuda. Supuestamente, tenía problemas para acceder a su cuenta en la plataforma de la LSK (que en verdad pertenecía a Ntwiga), así que solicitó que el anterior correo electrónico fuera actualizado por uno que dio él.

El medio local Tuko reporta que, al ingresar al portal, cambió la foto de perfil y los datos personales. Junto con ello, pagó un certificado que le permite efectuar una especie de práctica profesional en los tribunales keniatas, convirtiéndose en un exitoso falso abogado que ganó 26 juicios.

En paralelo a ello, Ntwiga era aceptado en el Colegio de Abogados de Kenia en agosto de 2022. Más de un año más tarde, en septiembre de 2023, las alarmas se encendieron cuando no pudo acceder a su cuenta de la LSK. Negó haber sido él quien solicitó el certificado de práctica, destapando el fraude que había efectuado Njagi.

Theuri expresó este lunes 16 de octubre que Mweda Njagi "no es un héroe. Es un fugitivo que huye de la ley. Como ciudadanos de este país tenemos la obligación moral y legal de efectuar un arresto si él es visto en cualquier lugar público", según consigna un video publicado por la agencia Smartrends.

Por el contrario, la BBC consigna que el sujeto ha ganado varios partidarios: "La Organización Central de Sindicatos de Kenia lo catalogó como una 'mente joven brillante' que ha triunfado 'sin las cualificaciones tradicionales'", señaló el prestigioso medio.

Uno de los simpatizantes más polémicos que tiene el involucrado es Mike Sonko, exgobernador de Nairobi —capital de Kenia— que ha sido acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

A través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que aparece con el supuesto Njagi, el otrora político keniata aseguró que "sigo manteniendo que mi futuro abogado es inocente hasta que se demuestre lo contrario (...) Nunca ha matado a nadie, no es un terrorista".

El presunto acusado, por su parte, agradeció a sus partidarios: "Me gustaría transmitir mi gratitud a las personas que me apoyan y rezan por mí... cuando llegue el momento podré aclarar este malentendido, demostrar mi inocencia y proporcionar el contexto real".

