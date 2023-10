Joven boxeador brasileño peleó para ganar 50 mil pesos, pero recibió un golpe que lo dejó nocaut y terminó falleciendo

17 oct. 2023 - 12:45 hrs.

Lo que en un principio parecía ser una oportunidad perfecta para llevarse un dinero extra, terminó en una tragedia. Esto, luego de que Joao Victor Penha, un joven boxeador amateur de Brasil, perdiera la vida tras recibir una brutal golpiza.

Todo estaba preparado para que fuera un combate aficionado en donde el vencedor se llevaba un poco más de 50 mil pesos chilenos, y el perdedor unos 25 mil.

Golpe lo dejó nocaut y murió en un centro asistencial

Sin embargo el contendor de Joao mostró superioridad de inmediato. No iban ni dos minutos de pelea cuando un fuerte golpe en el rostro dejo a la víctima sin opción de continuar en la competencia.

La magnitud de la ofensiva del rival dejó totalmente nocaut al afectado, quien fue atendido de inmediato y logró recuperar el conocimiento, sin embargo, al rato empeoró y fue trasladado hasta un centro asistencial, según informa el medio argentino TN.

Joao Victor Penha / Créditos: TN.com.ar

Específicamente, el puñetazo en cuestión le generó un traumatismo encefalocraneano que decantó en una muerte cerebral que, a su vez, produjo un paro cardiorrespiratorio.

¿Qué dijo la familia del boxeador fallecido?

A la hora de referirse a lo sucedido, la familia de Joao Victor Penha manifestó su molestia, recalcando lo evitable del hecho.

“Estas peleas son un absoluto absurdo. Ni siquiera sé qué decir, especialmente después de la tragedia con mi hermano. No queríamos que participara. Todos estábamos muy preocupados; mi madre le pidió que no peleara, intuyendo que podía pasar algo más grave. Hablamos con él, pero nos pidió apoyo y entonces no tuvimos otra opción” declaró su hermana a los medios locales.

