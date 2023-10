"Lo digo con una tristeza enorme": Periodista se enteró de la muerte de su primo cuando fue a reportear la noticia

12 oct. 2023 - 18:15 hrs.

Una trágica coincidencia fue la que vivió en su trabajo Jorge Jaramillo, un reportero de México del medio Infórmate Viesca, luego de ir a cubrir el fallecimiento de una persona de 38 años, quien perdió la vida electrocutado después de tocar unos cables de alta tensión mientras barría el techo de su casa.

Hasta ese momento, parecía ser una noticia más, como las que le había tocado cubrir con anterioridad al profesional de las comuninacaciones, pero nada más alejado de la realidad.

Persona que falleció era primo del reportero

Lamentablemente, quien había fallecido era el primo de Jaramillo. Y este se enteró luego de que, al llegar al sitio del suceso, se encontrara con sus propios familiares, todo esto según informa Milenio.

Esto fue compartido posteriormente por el periodista, a través de TikTok, mostrando la transmisión en vivo del momento en que informó que la persona fallecida era su familiar.

En primera instancia, el trabajador aclaró que al llegar al lugar no se percató de que la casa desde donde estaba reporteando era la de su familiar, pues no solía visitarlo en su hogar, y no fue hasta que vio a una prima que cayó en cuenta.

"Lo más triste de todo, gente, es que llego yo al lugar de los hechos, de la noticia, y me doy cuenta que el señor que desafortunadamente falleció, lo digo con una tristeza enorme y consternado, impresionado, impactado todavía, es mi primo”, dijo en plena transmisión en vivo.

"A veces te toca informar situaciones muy difíciles, hoy me toca informar el deceso de un primo mío, por parte de mi padre, de la familia Rocha”, añadió.

