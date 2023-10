"Mi corazón se romperá": Joven decidió no ir a festival que fue atacado por Hamás y ahora su novia está desaparecida

11 oct. 2023 - 13:15 hrs.

Del conflicto entre Israel y Palestina han emergido desgarradoras historias, muchas de ellas ocurridas durante la irrupción del grupo miliciano islamista Hamás en un festival de música electrónica que se realizaba en territorio israelí.

Ese evento se denominaba "Tribe of Nova" y fue interrumpido por sujetos armados que mataron a cerca de 260 personas y secuestraron a decenas de civiles. Desgracia de la cual no fue testigo Ohad Malul, pero sí su novia, Shani Kupervaser, cuyo paradero permanece desconocido.

Ahora el hombre está sumergido en una profunda angustia: además de no saber nada sobre su pareja, tiene el remordimiento de no haberla acompañado al concierto. Algo que estuvo a punto de hacer, pero canceló su asistencia por cansancio.

Shani Kupervaser y su novio Ohad Malul (NY Post)

"Me está matando por dentro el no estar con ella"

Tomó la decisión de no asistir al festival, porque había llegado de un extenso viaje desde Francia hacia Israel, así que quería descansar después de haber recorrido más de 4.000 kilómetros.

La joven, por su parte, participó en el evento junto a un grupo de amigos, los que habrían sobrevivido al ataque que protagonizaron miembros de Hamás.

Shani Kupervaser estudiaba Economía y estaba pronto a graduarse (NY Post)

En conversación telefónica con New York Post, el israelí abordó la tragedia que está atravesando: "Siento que necesitaba ir y estar allí con ella. Tal vez podría haber hecho algo diferente. Me está matando por dentro el no estar con ella".

"No sabemos si Shani está viva, muerta o desaparecida. No sabemos si fue secuestrada, porque nadie nos informó", agregó el novio.

Lo último que se sabe de la joven: cayó en una trampa

Cuando combatientes aterrizaron en el campo en el que se desarrollaba el festival, comenzaron a atacar a los asistentes con disparos y granadas. En medio de la desesperación, Kupervaser y tres amigos huyeron en un vehículo en dirección a su casa ubicada en la ciudad de Beerseba, al sur de Israel.

Al ser atacados, se bajaron del auto y siguieron la recomendación de un grupo que les dijo que podían permanecer en un refugio antiaéreo que estaba al borde de la carretera. Sin embargo, todo se trataba de una trampa de Hamás.

Asistentes del "Tribe of Nova" huyendo tras la irrupción de los milicianos de Hamás (Reuters)

Malul, con antecedentes que le dieron cercanos a su novia que lograron sobrevivir, relató que "se llevaron a 30 personas adentro (del refugio) y los terroristas les comenzaron a arrojar granadas". Supuestamente, hubo víctimas que tomaban los explosivos y se los devolvían a los atacantes, lo que causó el enfado de estos.

"Los terroristas se enojaron, tomaron un cohete RPG y dispararon a través de la puerta. Luego entraron al refugio y dispararon por todos lados", detalló Ohad.

"Si me la quitan, mi corazón se romperá"

Shani se separó de sus amigos entre la intensa humareda, y desde el sábado 7 de octubre, día en que ocurrió la fatal irrupción en el evento de música electrónica, que no se sabe nada de ella. Han buscado su nombre en listas de fallecidos que informa Israel, pero no figura en ningún registro, tampoco en hospitales.

"Solo espero que esté viva, eso es todo. Solo esperanza. Si me la quitan, mi corazón se va a romper por completo", confesó el abatido novio.

Ohad Malul pretendía pedirle matrimonio a Shani Kupervaser antes de la desgracia (NY Post)

En los próximos días, Kupervaser iba a cumplir 28 años de edad y preparaba su examen de graduación para luego integrarse a una empresa, donde se desempeñaría como economista.

Antes de la desgracia, la pareja vivía en plena felicidad: ya habían comprado muebles nuevos para el hogar que compartían y Malul tenía la intención de pedirle matrimonio. Ahora todo es incertidumbre.

"Solo espero que ella regrese a casa. Quiero abrazarla y decirle que la amo mucho. Es el amor de mi vida", concluyó.

