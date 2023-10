"Jamás vi tantas muertes": Joven que asistió a festival en Israel cuenta cómo sobrevivió al ataque de Hamás

10 oct. 2023 - 20:15 hrs.

Minutos de terror fueron los que vivieron miles de jóvenes que participaban del festival SuperNova, celebrado al sur de Israel, cuando el grupo extremista Hamás comenzó a disparar y a secuestrar a centenares de personas.

A través de redes sociales se han viralizado impactantes registros del momento en que los asistentes intentan huir, algunos con más éxito que otros. Una de las supervivientes es Noa Beer, quien relató a distintos medios cómo vivió la tragedia.

Ir a la siguiente nota

"Jamás vi tantas muertes"

En conversación con The Sun, la joven británica de 29 años contó que tras escuchar las explosiones, la música se detuvo y los guardias del evento les pidieron refugiarse. Rápidamente, escapó en su jeep junto al DJ húngaro Wegha.

"Miré hacia arriba y había un pistolero a 20 metros de distancia. Estaba disparando como loco, directamente hacia mí. Me miraba a los ojos. Le grité al DJ que saliera del auto y se pusiera a cubierto", explicó.

Noa Beer/Instagram

Beer señaló que permaneció escondida detrás de las puertas de otros vehículos, sin embargo, se dio cuenta de que no tenía sentido quedarse en ese lugar, puesto que los disparos venían desde todas las direcciones.

Fue en ese momento que tomó una valiente decisión que salvó su vida y la de sus acompañantes: "Grité: 'Todos entren al auto'. Volvimos a entrar y también saltaron tres desconocidos con heridas de bala. Estaba tan asustada. Jamás vi tantas muertes".

¿Cómo logró sobrevivir?

Mientras manejaba, Noa vio a varios conductores heridos por hombres armados y se topó de frente con uno de los atacantes. "Había uno mirándome fijamente a los ojos y levantando el arma para dispararnos. Empecé a conducir hacia él. Pisé el pedal y conduje rápido", recordó.

Pese a la corta distancia desde la que disparaban, la joven logró evadir a los atacantes y manejó hasta un hospital para que sus pasajeros pudieran ser atendidos.

"La gente en ese festival era gente pacífica y feliz que solo quería bailar. No tenían armas, no eran soldados. No pidieron nada de esto", lamentó la joven, que sufrió la muerte de dos de sus amigas.

Todo sobre Conflicto Israel-Palestina