Atentado en acadamia militar de Siria deja 100 muertos: Imágenes registraron momento previo al ataque

Más de 100 personas murieron este jueves en un ataque con drones contra una academia militar en el centro de Siria, donde tenía lugar una ceremonia de promoción de oficiales, atribuido por el ejército a "organizaciones terroristas".

El bombardeo, que tuvo lugar en Homs, dejó "más de 100 muertos, casi la mitad de ellos oficiales y 14 civiles", señaló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Reino Unido.

Más de 125 personas resultaron heridas, añadió la organización, que dispone de una amplia red de fuentes de información en el país.

Video filmed moments before the attack against the Military College in Homs, #Syria pic.twitter.com/x29dznq1WN