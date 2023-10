Jon Fosse gana el Premio Nobel de Literatura: ¿Quién es y por qué se quedó con el galardón?

05 oct. 2023 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

El dramaturgo noruego Jon Fosse obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura 2023 concedido por la Academia Sueca, que destacó sus obras "innovadoras" que se han representado en escenarios de todo el mundo.

Fosse, de 64 años, fue galardonado, superando al poeta chileno Raúl Zurita, "por sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo indecible", declaró la Academia con sede en Estocolmo.

"Estoy abrumado y agradecido. Lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones", declaró Fosse en un comunicado. "Me sorprendí cuando me llamaron, pero tampoco tanto", agregó al canal público noruego NRK.

¿Quién es el nuevo Premio Nobel de Literatura?

Nacido el 29 de septiembre de 1959 en la ciudad de Haugesund, Fosse es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público.

Jon Fosse. AFP

Sin embargo, es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa.

Comparada a menudo con Samuel Beckett, la obra de Fosse es minimalista, basada en un lenguaje sencillo que transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio.

Fosse emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra "Alguien va a venir".

Se dio a conocer también por "Naustet" (1989, no traducido al español), que le valió aplausos de la crítica, y "Melancolía" I y II (1995-96), otro de sus grandes trabajos.

Su nombre circulaba desde hacía años entre los favoritos para alzarse con el premio.

Cuando se enteró de la noticia, "iba conduciendo por el campo, hacia el fiordo al norte de Bergen, en Noruega", dijo Mats Malm, Secretario Permanente de la Academia Sueca, tras el anuncio.

"Tuvimos la oportunidad de empezar a hablar de cuestiones prácticas y de la semana del Nobel en diciembre", añadió.

Su influencia

"Su inmensa obra escrita en nynorsk noruego (una de las formas lingüísticas escritas de Noruega) y que abarca una gran variedad de géneros consta de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, poemas, ensayos, libros infantiles y traducciones", declaró el jurado.

"Aunque hoy es uno de los dramaturgos más representados en el mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa", añadió.

Sus obras han sido traducidas en alrededor de 50 lenguas. Según su editorial noruega Samlaget, sus obras se han representado más de 1.000 veces en todo el mundo.

"No se leen mis libros por las tramas", declaró al Financial Times en 2018. "No escribo sobre personajes en el sentido tradicional de la palabra. Escribo sobre la humanidad", declaró también Fosse al diario francés Le Monde en 2003.

El Premio Nobel está dotado con una medalla y un premio de 11 millones de coronas suecas (alrededor de un millón de dólares).

El año pasado, el galardón recayó en el ícono feminista francés Annie Ernaux, conocida por sus novelas engañosamente sencillas, basadas en experiencias personales de clase y género.

La Academia ha sido criticada durante mucho tiempo por la sobrerrepresentación de autores occidentales blancos entre sus galardonados.

Desde la ola #MeToo en 2018, ha llevado a cabo importantes reformas, prometiendo un premio de literatura más global e igualitario en términos de género.

Desde entonces, ha galardonado a tres mujeres - Annie Ernaux, la poeta estadounidense Louise Gluck y la polaca Olga Tokarczuk- y a tres hombres - el autor austriaco Peter Handke, el escritor tanzano Abdulrazak Gurnah y Fosse.

Fosse recibirá el Nobel de manos del Rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del científico Alfred Nobel en 1896.