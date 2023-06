Video muestra a mujer intentando asaltar tienda con un cuchillo: Se terminó yendo porque le dio un ataque de ansiedad

12 jun. 2023 - 16:00 hrs.

Una mujer intentó asaltar una tienda de abarrotes en Barcelona, España, pero tras ser confrontada por el hombre que atendía el local, prefirió irse porque le estaba dando un ataque de ansiedad.

El intento de atraco quedó grabado en las cámaras de seguridad del recinto, las que a su vez fueron subidas a las redes sociales.

El robo fallido

De acuerdo a lo que se observa en el video, la mujer de mediana edad ingresó al supermercado portando un cuchillo grande y vestida completamente de negro.

Luego, según Heraldo, la delincuente le gritó al dependiente que cerrara las persianas del local, diciéndole que si no lo hacía, lo asesinaría.

Ante la amenaza, el trabajador mantuvo la calma y le preguntó qué era lo que quería con exactitud y le ofreció una cerveza, pero ella insistió en la intimidación.

De esta manera, el hombre decidió ir a buscar un taburete y protegerse del cuchillo de la asaltante. "¡Tú me das un golpe, pero yo te mato! ¿Me estás escuchando? ¡Dame lo que tienes en la caja y me largo!", le reclamó la mujer.

Ambas personas forcejearon durante unos segundos con la silla, mientras ella insistía en que lo mataría. Sin embargo, la criminal terminó por rendirse, nerviosa.

"Me voy porque me voy... me voy, porque me está dando un ataque de ansiedad", exclamó.

El surrealista atraco vivido en Barcelona con cuchillo en mano: “Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad” pic.twitter.com/FSyb2KEi68 — Seguridad Y Empleo 📢 (@SeguridadEmpleo) June 9, 2023

