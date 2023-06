11 jun. 2023 - 12:10 hrs.

Un complejo momento vivió el streamer argentino Bruno Kruszyn, conocido en el mundo digital como Brunenger, luego de que fuera víctima de un asalto mientras se encontraba transmitiendo en vivo desde el barrio Balvanera de Buenos Aires.

De acuerdo a información entregada por TN, el joven se encontraba en la avenida Belgrano mientras esperaba una pasajera de aplicaciones de movilidad, algo que realiza en paralelo a sus apariciones en redes sociales. De hecho, generalmente muestra cómo es su trabajo.

Fue mientras estaba estacionado y miraba su celular que apareció un hombre, quien se puede ver en la transmisión, e intempestivamente le rompe el vidrio del copiloto para intentar robarle.

Tras unos segundos en que se corta la transmisión, se puede ver al joven huyendo de lugar y comentando lo sucedido.

Le robaron el teléfono con el que transmitía

Más calmado, Brunenger explicó la situación a través de otra transmisión, donde comentó que efectivamente le sustrajeron su smartphone. "Tenía el teléfono ahí con el soporte. Estaba esperando a la pasajera esta, y frenó una moto. Bajó el chaboncito, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono, y se fue corriendo. Se subió a la moto y se fue", indicó.

Posteriormente, agradeció el apoyo de sus seguidores y remarcó que se encuentra en buen estado de salud. "Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes", indicó.

Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes ❤️ — Brunenger (@brunenger) June 11, 2023

