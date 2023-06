Cuatro niños y un adulto resultan heridos tras ataque con cuchillo en un parque de Francia

Este jueves, se reportó a cinco personas heridas, entre ellas cinco niños, por un ataque con arma blanca en un parque de Francia, perpetrado por un hombre que luego fue arrestado.

La agresión ocurrió cerca del lago de Annecy, en los Alpes franceses, y, de acuerdo a información preliminar, corren peligro la vida del adulto y dos menores.

Ir a la siguiente nota

De acuerdo al ministro del Interior, Gérald Darmanin, "el individuo fue detenido gracias a la muy rápida intervención de la policía".

Tras su captura, se determinó que tenía documentos que indicaban que era un refugiado sirio, aunque su identidad no está confirmada.

El ataque ocurrió alrededor de las 03:45 horas de Chile en Annecy, una ciudad turística de montaña al pie de los Alpes, cuando niños de alrededor de tres años disfrutaban en un parque cercano a un lago.

El hecho tuvo lugar, específicamente, en el Jardín de Europa, una amplia área abierta de praderas y bosques con un lago que se usa para el remo y otras actividades de ocio.

"Ataque de absoluta cobardía esta mañana en un parque de Annecy. Los niños y un adulto están entre la vida y la muerte", señaló el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Espero que así no mientas nunca más": Ex de joven le destrozó la habitación y le dejó mensajes en las paredes

"La nación está en estado de shock. Nuestros pensamientos están con ellos, sus familias y los servicios de emergencia movilizados", agregó.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.