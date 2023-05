Caso Madeleine McCann: ¿Qué dice la última carta que envió el principal sospechoso desde la cárcel?

31 may. 2023 - 13:00 hrs.

16 años después de su desaparición, el caso de Madeleine McCann sigue teniendo al mundo con los ojos puestos en los últimos trabajos policiales y en el principal sospechoso de lo ocurrido: Christian Brueckner, un alemán de 45 años.

Sobre todo ahora, luego de que el sujeto enviara cartas desde la cárcel asegurando, supuestamente, no tener vínculos con lo sucedido con "Maddie". Una de ellas, data de hace pocos días.

De acuerdo a lo consignado por el medio Daily Mail, han sido una serie de escritos firmados por el alemán que lo imputan en causas de abusos y delitos sexuales.

El objetivo de Brueckner sería alejarse de las acusaciones que lo sindican como el presunto responsable de la desaparición de la niña, persuadiendo a autoridades y a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

La última carta de Christian Brueckner

La última misiva enviada por el europeo se da a pocos días de las indagatorias en el embalse de Arede, lugar donde se habrían encontrado significativas imágenes y donde incluso se habría emplazado una suerte de santuario a Madeleine.

A esos antecedentes se suman otros que apuntan a que Brueckner habría frecuentado precisamente esa zona.

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

¿Qué dice la última carta del alemán?

En la carta redactada a puño y letra, Brueckner asegura que la última vez que estuvo en Arede fue en 2006, por lo que no tendría lógica relacionarlo con "Maddie", considerando que ella desapareció en mayo de 2007, según su punto de vista.

“No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de 'Maddie', porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", dice una de las misivas dadas a conocer por Daily Mail.

"Los fiscales no están diciendo nada al público, porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia”, agrega.

Última carta de Christian Brueckner

"La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, afirma en otra de las páginas.

