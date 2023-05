Caso Madeleine McCann: El "santuario" que habrían encontrado en lugar donde se realizó el último operativo

30 may. 2023 - 10:30 hrs.

El caso de Madeleine McCann, la niña de tres años que desapareció en 2007 y que causó revuelo mediático a nivel mundial, ha vuelto a causar expectación a 16 años de acontecido el hecho, a propósito de nuevas labores en pos de la búsqueda.

En ese sentido, los trabajos policiales siguen realizándose con el objetivo de poder encontrar nuevas pistas. De hecho, un nuevo y masivo operativo de búsqueda se llevó a cabo en un enigmático lugar, donde se habría encontrado una suerte de "santuario" hecho a "Maddie", poco tiempo después de que se le perdiera el rastro.

El descubrimiento del santuario

Fue en diciembre de 2007, siete meses después de la desaparición de la menor de edad, que una pareja de jubilados, quienes pidieron ser identificados como Ralf y Ann, encontraron una improvisada y artesanal construcción de piedras que formaban una flecha, la cual apuntaba hacia un lugar de recreo: la presa Barragem do Arade, según describe el medio The Mirror.

Además, en él, había un ramo de flores y una fotografía de Madeleine, según informó el matrimonio. Sin embargo, días después, las flores y las fotografías habrían desaparecido.

Según el mismo medio, la información fue notificada por la pareja a la policía, pues creían que se trataba de datos relevantes, sin embargo, nunca recibieron una respuesta por parte de los investigadores.

Después de que la policía identificara, en el 2020, a Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de McCann, la pareja se puso en contacto nuevamente con la policía tras ver un aviso donde se solicitaba que todos aquellos que hubieran estado en el sitio de la desaparición, presentaran su testimonio.

Los nuevos operativos de búsqueda

No fue hasta la semana pasada, entre este martes 23 y el jueves 25 de mayo, que distintos detectives portugueses, alemanes y británicos realizaron pericias en la represa en búsqueda de una nueva pista. La razón es que el sospechoso, un abusador de niños condenado, recurría la represa, lugar que él mismo señalaba como "su pequeño paraíso", según indican lo informes.

AFP

A pesar de los trabajos efectuados, las conclusiones apuntarían a que no se encontró nada de relevancia real.

En todo caso, no es la primera investigación que se ejecuta en la zona. Seis meses después del hallazgo de la pareja, el abogado Marcos Argao Corriea, financió dos búsquedas en conjunto con una agencia de detectives españoles.

En cuanto al lugar, el matrimonio, en declaraciones recogidas por el Mail on Sunday, no escondió su sorpresa tras dar con el mismo. "Pensar en eso ahora me pone la piel de gallina porque cuando vimos dónde estaba buscando la policía en los últimos días, podíamos ver hacia dónde apuntaba la hilera de piedras", detalló Ann.

"En aquel entonces, cuando lo encontramos, todo era tan raro. En ese momento pensé, '¿alguien arrojó a Madeleine al agua y luego regresó para hacer un santuario en su memoria?' Fue tan extraño", finalizó.

