Le devolvió el celular cuando lo conoció: Joven fue asaltado por su suegro antes de que su novia se lo presentara

31 may. 2023 - 12:25 hrs.

Un joven identificado como Adrián Quintanilla utilizó su cuenta de TikTok para contar un particular momento que vivió.

El mexicano realizó un "storytime" (formato en que se relata una historia a través de la popular red social) para contar cómo lo asaltó el padre de su novia.

El insólito asalto que protagonizó su suegro

El joven concurrió a Nezahualcóyotl, México, a visitar a su novia. Debido a que le quedaba lejos de su hogar y a que nunca había visitado esa ciudad, el camino hacia su destino se le hizo dificultoso, pues tenía que tomar dos locomociones y se perdió tras quedarse dormido en el bus.

"Ese día me aventuré a 'Neza'. Iba estrenando zapatillas, pantalones, camisa y mochila", contó en el relato. Pese a no saber muy bien dónde bajarse, se quedó dormido en el bus y cuando despertó le pidió al chofer que lo dejara en donde estaban, ya que se había pasado de su primer paradero.

Fue así como quedó a la mitad de la carretera, cuando un hombre lo acompañó a cruzar la calle.

Posteriormente, el sujeto le pidió una moneda para comprar cerveza, pero cuando Adrián le dijo que no, el hombre lo amenazó. "Me quitó mi celular, le tuve que dar 200 pesos (cerca de 9 mil pesos chilenos) y se fue", contó.

Luego, llegó a la casa de su novia, donde se encontraba la madre de ella. Tras comer tacos y ver una película llegó su suegro, a quien, hasta ese entonces, no conocía.

"Yo pensaba: 'ojalá que le caiga bien al suegro'", rememoró. Sin embargo, apenas lo vio, lo reconoció como su asaltante.

El suegro le devolvió el teléfono

"Yo no sabía cómo decirle a mi novia: 'tu papá es el que me quitó mi celu'", confesó, para luego revelar que su suegro le devolvió el teléfono que le había robado horas antes.

"Yo creo que le remordió mucho la conciencia, que al momento que escuchó que yo me iba, llamó a su hija y le dice 'a tu novio se le cayó el celular en la entrada'", añadió.

Finalmente, el joven contó cómo siguió la relación. "Mi novia no me quiso decir nada, solo me entregó el celular. Jamás la volví a ver, jamás le volví a mandar un mensaje y nada de nada", concluyó, dejando en claro que el amorío se acabó luego de que supiera que su suegro fue su asaltante.

