"No veo nada de malo": Madre es criticada al "perrear" en fiesta de cumpleaños de su hija y ella se defiende

Una fiesta de cumpleaños infantil en Río de Janeiro, Brasil, terminó viralizada en redes sociales cuando la mamá de la niña colgó un video “perreando”, al tiempo que usa un vestido transparente que dibuja la silueta de su cuerpo.

Brenna Azevedo le quitó el foco de la atención a su pequeña hija, quien cumplía 3 años, para convertirse en el centro de las miradas. La mujer recibió una lluvia de críticas en las que los usuarios consideran su actitud como “inapropiada”, reseña Milenio.

Ir a la siguiente nota

La madre de la cumpleañera hizo su viral "twerking" en la entrada del salón. La niña está en brazos de un hombre y mira muy atenta mientras Brenna mueve sus caderas de derecha a izquierda y hasta abajo, al ritmo de “Movimento Sanfoninha”.

La mujer de la emoción se quita los zapatos, le da la espalda a algunos de sus invitados y continúa haciendo su "perreo". Los presentes ven atentos el show y en su mayoría usa sus teléfonos para grabar.

⏯️ Mulher se defende de críticas após dançar funk no aniversário da filha: “Corpo é meu”.



Imagens de Brenna Azevedo, 26 anos, dançando funk no aniversário da filha chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter.



Leia: https://t.co/8O2LW6JdtZ pic.twitter.com/WKgTonlBih