Se inyectó bótox y ahora no puede cerrar un ojo: En solo unas semanas es su matrimonio

25 may. 2023 - 15:00 hrs.

A pocas semanas de su ceremonia de matrimonio, una exmodelo británica está atravesando una compleja situación estética que la tiene pidiendo ayuda de manera desesperada.

Se trata de Carla Bellucci, también conocida en Reino Unido como "la mujer más odiada" del país por, supuestamente, fingir una depresión para obtener una operación gratis en su nariz.

Ir a la siguiente nota

Ahora, la influencer se queja de no poder cerrar su ojo izquierdo a raíz de las múltiples inyecciones de bótox a las que ha sometido su rostro, lo que la haría lucir como la "novia de Frankenstein" en su boda, según manifestó a la prensa local.

El gran error que cometió

La mujer comentó que, en intervenciones estéticas, gasta cerca de 1.200 libras esterlinas al año, lo que en pesos chilenos se traduce en casi dos millones, según el cambio actual.

Estos procedimientos estéticos los viene realizando desde que tenía 26 años de edad, así que "son casi 17.000 libras esterlinas" lo que ha gastado en total, aseguró la influencer. En ese caso, serían alrededor de $17 millones chilenos.

Así lucía el ojo de Carla Bellucci (The Sun)

Ha sido tanto el dinero que ha desembolsado, que hace poco aceptó la propuesta de dos clínicas que le ofrecieron un tratamiento estético gratuito. Algo que ahora considera como un grave error.

Según consigna The Sun, la recomendación es que un paciente espere al menos tres meses entre uno y otro procedimiento de bótox. Sin embargo, "Carla logró hacer cuatro visitas en tantas semanas, alternando clínicas para asegurarse de que la atendieran", señala el medio británico.

"Mi cara estaba más llena de bultos"

Tras asistir a su última sesión de belleza, Bellucci notó que su rostro no estaba adaptándose a la toxina inyectada, sino todo lo contrario: "Iba camino a mi casa y vi que mi cara estaba más llena de bultos que de costumbre. Mi novio se dio cuenta inmediatamente, pero pensé que solo estaba siendo dramático", relató.

Las complicaciones se hicieron más evidentes en la mañana siguiente: "No podía cerrar un ojo, parecía bizca. El bótox tarda algunas semanas en hacer efecto por completo, así que puedes imaginar lo preocupada que estaba. Cada día empeoraba más y más".

The Sun

Su matrimonio es en cinco semanas

Prácticamente, la exmodelo está luchando contra el tiempo, porque necesita que su situación mejore dentro de poco, dado que su matrimonio es en cinco semanas más.

“No puedo creer que me haya pasado esto, no ahora. No tengo idea de lo que voy a hacer. Desafortunadamente, es solo un juego de espera", declaró.

Asimismo, asumió que ella es la única responsable por lo que está atravesando: "Sé que todo esto es mi culpa y me hizo darme cuenta de que tengo una adicción al bótox. Mi novio siempre me decía que me estaba excediendo, al punto que comencé a mantener mis citas estéticas en secreto".

Por último, Bellucci hizo un importante llamado de precaución: "Todos pensamos que el bótox está totalmente libre de riesgos, debido a que no es quirúrgico. Cuando vas por estos tratamientos te dan formularios sobre los riesgos, pero ni siquiera los miro para ser honesta, pero realmente debería hacerlo".

Todo sobre Sucesos