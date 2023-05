Mujer abandonó a su hija recién nacida en un bosque en EEUU: Cuatro años después la detuvieron por una prueba de ADN

El llanto de una recién nacida proveniente de una zona boscosa de Cumming, Georgia, en Estados Unidos, alertó a una familia de que algo extraño estaba ocurriendo ese 6 de junio de 2019. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente y se procedió a la búsqueda, siguiendo el gemido que al principio parecía ruido de animales.

El hallazgo fue tremendo. La recién nacida, aún con el cordón umbilical, estaba envuelta en una bolsa plástica. Lloraba desconsolada para salvar su vida, sin tener conciencia de ello. La madre de la bebé tomó la decisión de abandonar a la pequeña cuando dio a luz dentro de un vehículo.

Desde 2019 las autoridades iniciaron las investigaciones del caso para dar con el paradero de la familia biológica de “Baby India”, como fue bautizada la criatura por cariño, destaca CBS Miami.

Y este 2023, el caso está resuelto, gracias a la prueba de ADN del padre de la niña, que para estas fechas “está feliz, saludable y en un lugar seguro”, según precisaron los agentes de la oficina del alguacil del condado de Forsyth.

A través de prácticas avanzadas de investigación de ADN y ADN familiar, las autoridades lograron identificar, hace unos 10 meses, al padre biológico de la recién nacida abandonada, precisó el alguacil del condado de Forsyth, Ron Freeman, reseña CNN.

