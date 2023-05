"¿Estás seguro de que estás ahí?": Mujer revela cómo descubrió infidelidad de su novio gracias a sus AirPods

23 may. 2023 - 17:00 hrs.

Una tiktoker peruana subió un video donde su hermana relató cómo descubrió que su exnovio le era infiel gracias a los AirPods que este usaba.

El registro se viralizó en la red social, con usuarios que le pidieron hasta un tutorial de la estrategia que utilizó.

La historia de infidelidad

Según relató la hermana de Kio Shiozawa, el exnovio conectó en una ocasión sus AirPods a su celular, con lo que ella podía ver su ubicación en tiempo real.

Ella se enteró de que podía revisar el lugar donde se encontraba su expareja dos semanas antes de descubrir la infidelidad, gracias a una amiga que le contó que esto era posible.

"Todos los días entraba a ver qué hacía... un viernes que salía temprano me dijo para ir a almorzar y yo le dije que no podía porque estaba trabajando, y ya no me volvió a hablar", contó.

"Eran como las 5 de la tarde y él salía a la 1... le digo: '¿Dónde estás?', y él me dice que está con su papá en la casa. '¿Estás seguro de que estás ahí? (...) es la última vez que te pregunto. ¿De verdad estás con tu papá?'", le expresó.

En realidad, ella había descubierto que él estaba en un hotel. Le envió una captura de pantalla del lugar y le preguntó: "¿Conoces este hotel de casualidad?", y él le respondió que no. Ella le pidió su ubicación y él apagó su teléfono.

"Él juraba que le seguía por el celular, pero no sabía que yo le seguía los audífonos", contó.

