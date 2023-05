"No podía respirar": Sobreviviente de estampida en estadio de El Salvador relata su experiencia

21 may. 2023 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las sobrevivientes de la estampida en la que fallecieron doce aficionados en el estadio Cuscatlán de San Salvador, entregó su testimonio sobre lo ocurrido en el incidente.

El hecho tuvo lugar ayer, sábado 20 de mayo, en un encuentro del torneo local de fútbol entre los conjuntos Alianza y FAS.

"No podía respirar"

Sandra Guzmán, de 40 años, fue la sobreviviente que relató su experiencia tras ser internada en el capitalino hospital nacional Rosales.

"Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando", contó Guzmán la madrugada de este domingo 21 de mayo, tras salir del hospital.

Cuando estaba frente al portón, narró, "la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital".

Con un vendaje en la rodilla izquierda, Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años. Ambos confiesan que "primera y última vez" que les pasa un percance porque no volverán al estadio.

La estampida

Según la Policía Nacional Civil (PNC), "las primeras informaciones apuntan a una estampida de aficionados que trató de entrar a ver el partido entre Alianza y FAS".

El partido fue suspendido mientras los cuerpos de socorro evacuaban a las personas del escenario, en una operación que involucró a centenares de agentes de Policía y efectivos militares.

La @PNCSV y la @FGR_SV realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán.



Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc.



Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2023

El portavoz de la agrupación de socorro Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, declaró que "preliminarmente se manejan más de 500 atenciones" de personas, las que se concentraron en el sector de "sol popular" del estadio, con capacidad para unos 35.000 asistentes.

Las cien personas en mayor estado de gravedad fueron trasladas a hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, algunos presentaban signos de asfixia y otros "diferentes tipos de traumatismos".

En cuanto a cómo se inició el incidente, Fuentes dijo que "al parecer cayó uno de los portones del sector de sol y eso hizo que la gente se aglomerara".

Por su parte, el director del PNC, Mauricio Arriaza, afirmó que la investigación buscará determinar "por qué los aficionados tomaron la decisión de violentar uno de los portones de la zona sur" del estadio. En esa misma zona, según el funcionario, hubo problemas con "los lectores QR de la boletería".