Escribió libro para superar la muerte de su esposo, pero fue arrestada como sospechosa de asesinato

"Dedicado a mi increíble esposo y un maravilloso padre". Así dice una de las páginas del libro que escribió Kouri Darden, inspirada en el recuerdo que le dejó su otrora marido, Eric Richins, quien presuntamente habría sido asesinado por la propia mujer.

En fotos, ambos lucen como una pareja perfecta con tres hijos, pero en la privacidad, tenían fuertes problemas que culminaron con la muerte del sujeto, ocurrida el 4 de marzo de 2022.

Un año después de su enigmática muerte, la viuda publicó el libro "Are you with me?" ("¿Estás conmigo?", traducido al español), orientado a niños para que puedan sobrellevar la partida de un ser querido.

La investigación policial se ha extendido por más de un año y el pasado lunes 8 de mayo dio un importante avance: las pruebas recogidas apuntan a la escritora como la principal sospechosa del deceso de su esposo.

Kouri y Eric lucían como un matrimonio perfecto (NY Post)

Las pruebas en su contra

Se sospecha que Kouri lo envenenó con sobredosis oral de fentanilo, un opioide (fármaco) sintético que es "hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina", según señala el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aquello habría ocurrido a principios de marzo de 2022, cuando la policía encontró a Eric sin signos vitales, a los pies de su cama. La mujer declaró que, previamente, le sirvió un trago de vodka y se lo llevó a la cama, a modo de celebración por la venta de una casa.

Tras dárselo, aseguró que se quedó dormida en la habitación de su hijo y que en la madrugada volvió a su pieza matrimonial, sintiendo el cuerpo frío de su esposo, lo que motivó su llamada al 911 de Estados Unidos.

En la privacidad, mujer y marido tenían fuertes problemas matrimoniales (NY Post)

Entre las contradicciones que la posicionan como sospechosa está el haber manifestado que no utilizó su celular durante esa noche, pero los registros telefónicos acreditan un uso frecuente desde el dormitorio de su hijo, lo que se traduce en el envío y recepción de mensajes que después los eliminó.

Gracias a una orden de registro a su celular y computador, la policía concluyó que Darden mantenía contacto con un sujeto que posee cargos de posesión de sustancia ilícita que pretendía distribuir.

A este hombre, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, ella le solicitó pastillas, las que habría ocupado para terminar con la vida de su marido.

Graves problemas matrimoniales

Según consigna la plataforma KPCW, ambos protagonizaron graves problemas matrimoniales antes del fallecimiento. Una hermana de Eric dijo que discutieron en Grecia, mientras estaban de vacaciones, porque ella le preparó una bebida que lo hizo enfermar.

Probablemente, uno de los detonantes del presunto crimen es un seguro de vida que la víctima mantenía con un socio comercial. NY Post informa que Kouri habría intentado, sin éxito, convertirse en la única beneficiaria de la póliza, lo que fue alertado por la aseguradora.

Otro hecho que levanta las sospechas se remonta al 14 de febrero de 2022, en medio de las celebraciones del "Día de los Enamorados". Aquel día, el marido sufrió urticaria y se desmayó tras utilizar un inyector que era ocupado por su hijo.

La mujer enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en la muerte de su marido (NY Post)

"Eric creía que había sido envenenado. Le dijo a un amigo que pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo", declaró la hermana del fallecido.

Esta declaración concordaría con el testimonio que entregó a la policía el hombre con el que Darden mantenía contacto, pues indicó que la mujer le habría solicitado "algo más fuerte y pidió algo de lo de Michael Jackson", vendiéndole fentanilo en 900 dólares (poco más de 700 mil pesos chilenos).

Esa venta ocurrió el 26 de febrero de 2022. Casi una semana exacta después, Eric fue encontrado muerto el 4 de marzo.

"Are you with me?"

El libro de la sospechosa se publicó el 5 de marzo de este año y su venta estuvo disponible en Amazon, con un precio desde los 16 dólares ($12.500).

La portada del libro escrito por Kouri Darden (NY Post)

La descripción señala que se trata de un texto que fue "escrito para crear paz y consuelo para los niños que han perdido a un ser querido. Es para asegurarles a los niños que, aunque su ser querido no esté presente, su presencia siempre existe y caminan por la vida con ustedes como si estuvieran aquí".

Actualmente, Kouri Darden enfrenta cargos por homicidio agravado en primer grado y tres cargos de posesión de sustancia en segundo grado.

