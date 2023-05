Video muestra a dron atacando al Kremlin: Rusia denuncia intento de asesinato contra Putin

Un video dejó en evidencia durante este miércoles el ataque de un dron contra el Kremlin, la residencia de gobierno ubicada en la ciudad de Moscú, en Rusia.

En las imágenes viralizadas en las redes sociales se puede apreciar el momento exacto en que este dispositivo sobrevuela la parte superior del recinto hasta finalmente hacer una explosión.

Tras este episodio, Rusia informó que logró derribar dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y, al mismo tiempo, denunció un intento de asesinato contra Vladímir Putin.

The press service of the President of the Russian Federation said that Ukrainian drones attacked the Kremlin this night. Russian authorities have introduced a complete ban on the flights of any drones over the city. pic.twitter.com/Ou5AvEbNIF