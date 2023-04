Al menos 16 muertos en el incendio de un edificio en Dubái

Al menos 16 personas murieron este sábado en un incendio en un edificio residencial de Dubái, en una zona popular de este rico emirato del Golfo, informaron este domingo las autoridades.

El incendio se declaró en la cuarta planta de un edificio de Al-Ras, una zona antigua de la ciudad donde viven muchos trabajadores extranjeros.

Ir a la siguiente nota

Los bomberos llegaron al lugar "seis minutos después de ser alertados", indicó la Defensa Civil en un comunicado enviado a AFP el domingo.

"Las investigaciones preliminares muestran que el incendio fue causado por una falta de cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección del edificio", añadió.

La nacionalidad de las víctimas no fue revelada.

#BREAKING #UAE



🔴 UAE :#VIDEO FATAL FIRE AT A RESIDENTIAL BUILDING IN AL-RAS AREA IN DUBAI!



16 people died, 9 injured in a building fire on Saturday.

The area is home to many migrant workers & traders.#BreakingNews #UltimaHora #Dubai #AlRas #Fire #Incendio #BuildingFire pic.twitter.com/A0B2cLY1R1