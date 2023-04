Encontró un fajo con millonarios cheques, los fue a devolver y recibió una particular recompensa

13 abr. 2023 - 16:30 hrs.

Luis Spahn es un ciudadano argentino oriundo de la ciudad de Rafaela que se dedica al rubro de la telefonía. El hombre se hizo conocido recientemente luego de un honesto gesto que tuvo.

Todo comenzó cuando iba rumbo a Santa Fe, momento en el cual se percató de una gran cantidad de papeles que estaban atados con un elástico. Al principio no sabía de qué se trataba, aunque más tarde quedó atónito.

Al percatarse de esta situación, bajó del vehículo en el que circulaba y se percató que eran cheques por más de 2 millones de pesos argentinos (alrededor de 7 millones de pesos chilenos), informó El Tiempo.

¿Qué dijo el hombre?

A partir de ese instante, Spahn continuó con su viaje y luego procedió a revisar los cheques. Allí fue cuando, junto a un colega, se dio cuenta de que correspondían a una empresa de herramientas.

"Revisé los tres primeros y no correspondían a ningún banco de acá, entonces creí que serían robados. Quería sacármelos de encima y no caer en problemas", señaló.

Asimismo, indicó que "contactamos con la apoderada de los cheques y los llevé. Eran entre 25 y 30, los sumé para saber exactamente cuánta plata había y que no haya confusiones".

El regalo de la empresa

El hombre llegó a la empresa y ellos le preguntaron si le faltaba alguna herramienta para regalarle por el gesto que tuvo: "Como no quise pedir nada, me trajeron una pala", afirmó.

Sin embargo, recalcó que "la pala no me sirve, porque vivo en un departamento. Pero tampoco me interesa, no esperaba nada a cambio".

El Tiempo

Por último, Spahn aprovechó la exposición que tuvo en los últimos días para solicitar su continuidad en la empresa de comunicaciones en la cual trabaja, ya que estaría corriendo el riesgo de ser desvinculado.

"Estoy a punto de quedarme sin trabajo porque unificaron Telecom con Cablevisión, así que si hay algún directivo de la empresa que esté viendo, por favor, soy el único técnico que queda acá con los grandes clientes, necesito pasar a planta interna", añadió.