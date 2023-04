Madre celebró que su hija superara un cáncer y al día siguiente se ganó millonario premio de la lotería

Un increíble golpe de suerte recibió una mujer en Estados Unidos, luego de que su hija superara un obstáculo que le permitirá seguir con vida y disfrutando de su familia.

Resulta que Geraldine Gimblet se ganó un millonario premio de la lotería, apenas un día después de que su primogénita superara un cáncer de mama.

El pozo era de 2 millones de dólares, pero tras los respectivos descuentos legales que aplica su país, la afortunada recibirá un total 1.645.000 dólares, monto que en Chile se acerca a los $1.300 millones. Este premio le permitirá recuperar todos los recursos que invirtió en el tratamiento de su familiar.

Con gran parte de sus fondos invertidos en la recuperación de su hija, Geraldine fue hasta una estación de servicio y con sus diez dólares ($8.000 chilenos) quiso comprar un boleto de la lotería.

El funcionario que la atendió le dijo que ya no quedaban, pues todos habían sido vendidos. La mujer pudo haberse marchado y continuar con su vida, pero le pidió al hombre que volviera a revisar, hasta que encontró uno.

