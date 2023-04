Caso Madeleine McCann: Madre de la niña británica revela el detalle que habría influido en su desaparición en 2007

12 abr. 2023 - 12:00 hrs.

Han pasado más de 15 años desde la desaparición de Madeleine McCann y todavía son muchas las aristas que se manejan en la investigación, la cual, al día de hoy, busca dar con su paradero.

La niña de nacionalidad británica, por razones que todavía se desconocen, desapareció el 2007 mientras se encontraba de vacaciones en compañía de sus padres, Kate y Gerry, en Praia da Luz, en Portugal.

La pequeña tenía solo 3 años cuando desapareció de la habitación del hotel en que se hospedaba la familia. Esto ocurrió al momento en que sus progenitores cenaban en el restaurante Ocean Club del mismo recinto.

La teoría de la madre de "Maddie"

Luego de este dramático episodio, Kate, la madre de "Maddie", describió cuál fue el detalle que condujo a la desaparición de su hija. Esto fue expuesto en el libro "Madeleine: Our Daughter's Disappearance and the continue search for her".

La mujer explicó que, como su hija y el resto de los niños que estaban de vacaciones estarían durmiendo en las habitaciones del hotel a la hora de la cena, los adultos se encargaron de reservar la misma mesa todas las noches, informó New York Post.

Una vez que el rastro de Madeleine se perdió, Kate descubrió que la persona que tomó la reserva escribió la información en el respectivo libro, por lo que cualquier trabajador del restaurante o huésped habría sabido que los niños, entre ellos su hija, no estaban supervisados en sus habitaciones.

Cabe mencionar que en medio de la cena que se produjo la noche de la desaparición, tanto Kate como Gerry se turnaron para ir a supervisar a su hija en la habitación. No obstante, a eso de las 22:00 horas se percataron que Madeleine ya no estaba allí.

"Ahora lo lamentamos amargamente"

Tras enterarse sobre lo del libro de reservas, Kate manifestó que "para mi horror, vi que, sin duda, con toda inocencia y simplemente para explicar por qué estaba rompiendo un poco las reglas, la recepcionista había agregado el motivo de nuestra solicitud: queríamos comer cerca de nuestros apartamentos, mientras dejábamos a nuestros niños pequeños solos allí y los revisábamos de forma intermitente".

"Ahora lo lamentamos amargamente y lo haremos hasta el final de nuestros días", sostuvo.

El caso Madeleine McCann ha llamado la atención nuevamente, luego de que en los últimos meses una joven de nacionalidad polaca, llamada Julia Wendell, afirmara que era la pequeña. No obstante, después de someterse a un test de ADN, se terminó comprobando que en realidad no lo era.

