"El ambiente era bien tóxico": Joven dejó su anterior trabajo con un alto sueldo para desempeñarse en una bencinera

Probablemente, muchos sueñan con ganar millones en sus respectivos trabajos para darse los mejores gustos, pero un joven mexicano publicó en TikTok una profunda reflexión al respecto.

Se trata de Heriberto Abarca, identificado como "Soy chico meme" en la famosa red social, quien contó las razones por las que dejó su anterior trabajo, en el que recibía un alto salario, para preferir desempeñarse en una bencinera de su país.

¿Cuál era su empleo anterior?

Antes, él trabajaba en un centro comercial y cuyo sueldo estaba compuesto principalmente por comisiones por ventas. Según contó en uno de los videos, en un mes podía ganar hasta 60.000 pesos mexicanos, lo que en Chile se traduce a casi $2,7 millones.

En una quincena, por ejemplo, señaló que podía abrochar 3.000 pesos mexicanos (cerca de $134 mil) en comisiones; pero también tuvo quince días trabajados que le significaron 500 pesos ($22.400) o incluso cero, ya que las comisiones son "supervariables", de acuerdo a lo que declaró.

¿Por qué cambió su trabajo de alto sueldo?

Como el salario se componía mayoritariamente por comisiones, Heriberto contó que en su anterior trabajo el clima laboral no era el mejor, debido a la competencia que surgió entre sus compañeros y compañeras por las ventas. Además, hubo otros factores que dañaron su salud mental.

"Cuando llegas a tener esas cantidades (de dinero), no sabes cómo administrarlas. Al menos en mi trabajo, el ambiente era como 'si ganas 20.000, 30.000, 60.000 pesos (mexicanos) al mes no puedes andar en camión (bus de transporte público), no puedes andar en metro’. Entonces, tienes que tener un cierto estatus", señaló el joven tiktoker.

Abarca agregó en su video que "es un ambiente que a veces se torna un poco tóxico, en el que si alguien está (en una posición superior) y tú vendes más que él, se va a sentir la presión. En ningún trabajo vas y te ganas 30.000 pesos por hacer una venta de 300.000. Son ingresos muy buenos, pero el ambiente es bien tóxico".

El mal clima laboral comenzó a afectarlo hasta sentir un profundo estrés, hasta que llegó a un momento en que manifestó "ya no puedo más. Dije 'necesito un tiempo para mí, un descanso'".

Fue así como prefirió quedarse en la bencinera, empleo que había conseguido antes de renunciar al centro comercial para tener ingresos extra. Según él, este cambio fue para mejor, pues sus hábitos financieros se adecuaron a su nueva vida, en la que ya no hacía gastos innecesarios.

"Algunas cosas que aclarar para evitar malos entendidos"

La historia de Heriberto se hizo viral y la prensa internacional dio a conocer su caso. Al respecto, el mexicano realizó un segundo video para referirse a "algunas cosas que aclarar para evitar malos entendidos", lo que puede servir para personas interesadas en trabajar en ambientes comerciales.

"Las comisiones son variables y dependen de tu humor, de si ese día te levantaste con el pie izquierdo de la cama, de si alguien te dio malas vibras (...) No son 60.000 pesos diarios, por quincenas ni mensuales. Literalmente, son comisiones y son supervariables", señaló.

