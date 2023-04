Pensó que tenía estreñimiento y terminó dando a luz en el inodoro: Nunca supo que estaba embarazada

04 abr. 2023 - 18:00 hrs.

Un increíble parto tuvo una mujer de 34 años que nunca sospechó que estaba embarazada. Resulta que tras confundir sus dolores abdominales con problemas de estreñimiento, fue al baño para aliviar su malestar. Cuando se paró, notó que un bebé flotaba en el agua del inodoro.

En nueve meses, Marla McEntire nunca sospechó que sería madre, porque el bulto de su embarazo en su abdomen tampoco se pronunció en su metro y medio de estatura.

Ir a la siguiente nota

La primera sospecha que tuvo fue cuando su periodo menstrual no ocurrió, así que se realizó un test de embarazo que resultó negativo. Por si fuera poco, su ciclo retomó la regularidad en los próximos meses, por lo que no había razones para pensar que estaba esperando un hijo.

"¡Dios mío, es un bebé!"

En enero de este año, un mes antes de que naciera su bebé, Marla fue al médico para obtener una solución a, lo que creía ella, eran constantes dolores estomacales.

Tan desapercibido estaba su embarazo, que ni el propio médico pudo detectarlo. De hecho, relacionó su dolor con la extirpación de la vesícula biliar a la que se sometió cuando tenía 23 años, lo que suele provocarle estreñimiento.

New York Post.

Cuando ya no soportaba más del dolor, en febrero, la mujer se fue directo al retrete con ganas de defecar: "Presioné muy, muy fuerte. Cuando lo hice, literalmente sentí que todo se me cayó del cuerpo. Estaba como '¡Dios mío, papá, es un bebé! Él estaba muerto de miedo, yo quedé impactada", dijo a la prensa local.

Tanto el recién nacido como la madre estaban en buenas condiciones, según los profesionales del hospital donde fueron llevados tras el increíble parto.

Píldoras anticonceptivas le habrían fallado

Si bien está feliz con la llegada de su bebé, Marla reconoció que hubo una falla con sus píldoras anticonceptivas, las que consume desde que tiene 18 años de edad. Según sus cálculos, las que tomó en mayo del año pasado estaban defectuosas.

De todos modos, esta particular manera de dar a luz la salvó de un gran temor: "No fue ser mamá lo que siempre me asustó. Era el embarazo y el parto. Y, literalmente, Dios simplemente manejó eso por mí", manifestó.

Por otro lado, la familia de la reciente madre está contenta por ella: "Ha asumido maravillosamente su papel inesperado de maternidad. Nunca pensé que sería tía y ahora estoy abrumada de amor por este bebé", declaró", dijo Lacey, su hermana.