Video muestra brutal golpiza a ministro de Buenos Aires en medio de protesta por delincuencia

03 abr. 2023 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca del mediodía de este lunes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue golpeado y atacado con piedras en medio de una protesta de choferes de microbuses, en la capital de Argentina.

El hecho ocurrió luego que la autoridad llegara a la intersección de avenida General Paz con Ruta 5, con la finalidad de conversar con los manifestantes, quienes se concentraron en el lugar tras la muerte de un colega a manos de delincuentes.

En ese contexto, Berni comenzó a ser increpado por los conductores y, luego, a ser atacado con golpes de puño por la turba, quedando herido en el rostro y teniendo que ser sacado del lugar por la policía.

Alta tensión

"Muchachos, estoy acá porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores (del crimen). Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos, no vamos a poder resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto. Yo no me escondo, estoy acá", expresó el ministro en medio de los gritos e insultos que recibía, según recabó el medio La Nación.

Sin embargo, sus esfuerzos de calmar la situación fueron inútiles. Berni les propuso a los colectivos organizarse para mantener un encuentro en otro contexto, pero los intentos por agredir al ministro continuaron.

"¡Renunciá, hijo de...!" y "¡mentiroso!", eran algunos de los epítetos que la autoridad recibió, acusándolo de no actuar debidamente para resolver el problema de la inseguridad en el distrito.

Posterior a ello, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y retiró al ministro en medio de un fuerte operativo.

