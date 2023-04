Familia de adolescente con cáncer se tatúa la misma cicatriz que tiene el joven por una cirugía: "Fue muy significativo"

03 abr. 2023 - 11:30 hrs.

La vida de Jasper O'Briant, un joven estadounidense de 16 años, dio un giro radical durante los últimos años.

En octubre de 2020, el oriundo de Jal, en Nuevo México, fue diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso.

El diagnóstico ocasionó que Jasper tuviera que someterse a tratamientos de quimioterapias en un hospital infantil en Lubbock, Texas. "Para ser honesto, es algo realmente terrible", señaló el adolescente respecto a la enfermedad.

Cedida por la familia a GMA

Su hermano y papá se tatuaron una de sus cicatrices

Una de las operaciones que tuvo que realizarse Jasper dejó una cicatriz en su brazo, lo que motivó a que su hermano, Nathan, y su padre, Jody, se la tatuaran.

"Todos habíamos dicho, 'Oh, eso sería algo genial para hacer juntos'", contó Nathan a "Good Morning America", quien, al igual que su padre, nunca se había realizado un tatuaje.

Cedida por la familia a GMA

"Estaba totalmente de acuerdo cuando lo discutimos. Nunca hubo una segunda duda en mi mente en cuanto a lo que iba a pasar allí. Era algo que quería hacer de inmediato por él", agregó el hermano.

Su padre, Jody O'Briant, quien es pastor en una iglesia bautista en Jal, señaló que haberse tatuado una de las cicatrices de Jasper en su brazo, sirve como recordatorio de lo que ha vivido el menor de sus tres hijos.

"A medida que envejecemos, a veces nos olvidamos de lo dura que era la vida, lo buena que era la vida y todos los altibajos, y creo que eso fue genial, que recordáramos algunas de estas cosas", indicó.

Cedida por la familia a GMA

"Fue muy significativo"

Por su parte, Jasper estuvo conmovido por la decisión que tomó su padre y su hermano.

"No pude elegir que me hicieran —una cirugía—. Era, para ser bastante franco, eso o la muerte. Así que no pude elegir y el hecho de que eligieran ponerse algo permanente en su cuerpo fue muy significativo", señaló el joven de 16 años.