Tiroteo en centro comercial termina con al menos una persona lesionada en Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido este domingo terminó con al menos una persona lesionada en el condado de Loudoun, ubicado en Virginia, Estados Unidos.

El violento episodio se produjo en el centro comercial "Dulles Town Center", que está a unos 50 kilómetros de la capital estadounidense, Washington D.C.

La policía de la zona se trasladó hasta ese lugar, lo que derivó en el arresto de una persona, según informó la oficina del alguacil del condado de Loudoun, informa El Nacional.

Tras el procedimiento, efectivos policiales ahora se encuentran realizando diversas diligencias para esclarecer las causas del tiroteo.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de la persona que resultó lesionada. No obstante, se reveló que fue trasladada a un recinto médico para evaluar sus heridas.

"La LCSO está investigando un tiroteo que ocurrió en el Dulles Town Center Mall. Una persona recibió un disparo y fue transportada a un hospital del área local y un sospechoso está bajo custodia", comunicó la policía.

Este no es el primer tiroteo que ocurre esta semana en Estados Unidos, ya que el pasado lunes, un hecho similar tuvo lugar en una escuela de Nashville, en Tennessee, en la que seis personas fueron asesinadas.

DEVELOPING: One person wounded, one in custody following shooting Sunday at Dulles Town Center. Three people slightly injured as they evacuated. @LoudounSheriff says shooting a result of argument between two men. Mall is closed for rest of the day. #Virginia @DCNewsNow pic.twitter.com/C7s90cKVgR