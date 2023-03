Sospechaba la infidelidad de su esposo, le puso laxante a su comida y descubrió quién era su amante

29 mar. 2023 - 10:00 hrs.

Una mujer de México narró cómo descubrió la infidelidad de su esposo usando un laxante. La historia se dio a conocer a través de la cuenta de TikTok “Qué pecado Iguala”, dedicada a mujeres que aprovechan este espacio para compartir sus vivencias.

Como si fueran propias, la administradora narra las anécdotas con lujo de detalles. En esta oportunidad se hizo viral el caso de una esposa que, tras 18 años de casada, tomó una medida drástica para confirmar que su marido la engañaba, reseña El Tiempo.

Cuenta que al casarse acordaron que ella solo se encargaría de cocinar, pues tendría ayuda para el resto de los quehaceres del hogar. Así lo hicieron hasta que el hombre dejó de comer lo que ella le preparaba para llevar al trabajo, entonces decidió no madrugar más para cocinar.

Viral: descubre infidelidad de su esposo con un laxante

Pasados unos años, el marido le recordó el trato y le pidió que le preparara su comida nuevamente. Para sorpresa de la mujer, ahora su esposo se comía todo

Lo que definitivamente despertó su sospecha fue que tras cocinar unos tradicionales chilaquiles mexicanos, el esposo comenzó a pedírselos con más frecuencia, a pesar de sufrir de gastritis y otros problemas intestinales.

Además, una de sus amigas le contó que su esposo parecía interesado en la nueva secretaria de la empresa y que normalmente hacían las rutas de reparto juntos.

La creadora de contenido asegura que “ojo de bruja no se equivoca”, así que solo hacía falta confirmar la sospecha. Por eso la mujer decidió hacer polvo ocho pastillas laxantes y ponerlas en los chilaquiles.

El efecto no se hizo esperar, el hombre llamó para preguntar qué pasaba con la comida, pues le cayó tan mal que no tuvo tiempo de llegar al baño. Y por si fuera poco, la secretaria también sufrió malestar en medio de una reunión. Lo peor para la amante no fue terminar en urgencias, sino la vergüenza ante sus compañeros de trabajo.

