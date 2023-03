Nuevo tiroteo en escuela de EEUU: Tres niños mueren en medio del ataque

La jornada de este lunes 27 de marzo, un nuevo tiroteo tuvo lugar en una escuela de Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee.

De momento, se sabe que tres niños murieron en medio del ataque, mientras que el tirador fue abatido por la policía.

Por el momento no se ha informado si otras personas resultaron heridas en el hecho.

Según el Departamento de Bomberos de Nashville, tras un reporte de tiroteo en la escuela primaria Covenant, se percataron que había a un agresor activo, confirmando en un principio a varias personas heridas por arma de fuego.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.