"Bienvenida Sammy": Hombre casado con una muñeca de trapo presenta a su tercer hijo

26 mar. 2023 - 08:45 hrs.

Las redes sociales están llenas de curiosidades que se hacen virales. En esta oportunidad, Cristian Montenegro asegura mantener una relación amorosa con una muñeca de trapo y presentó a su tercer hijo con su inusual pareja.

Cristian es un hombre de 49 años, originario de Colombia, y en 2019 presentó al mundo a “la novia perfecta”, una muñeca con la que asegura haberse casado, tal como reseña Excélsior.

A través de TikTok muestra su vida con Natalia Ortiz, la pareja de trapo, a quien le demuestra amor y le dedica constantes y apasionados besos. Uno de sus videos virales fue el del “nacimiento” de su tercera hija, Sammy.

Hombre casado con muñeca de trapo presenta a su hija

En el carrusel de imágenes que compartió con los usuarios de la red social, se puede leer “Bienvenida, Sammy Montenegro”, sobre fotos de él junto a su particular esposa en una camilla, recreando una sala de parto.

Las imágenes muestran a la bebé de trapo en los brazos de su madre, a un tercer muñeco que de acuerdo con los comentarios es uno de sus hijos y al propio Cristian, que no puede contener las lágrimas de la emoción y se entrega al llanto.

En publicaciones anteriores, el orgulloso padre presentó a sus dos hijos mayores, Adolfo Daniel y Lady María, a quienes se une la nueva bebé, Sammy Montenegro.

“Por qué no le buscan ayuda”

La vida de Cristian genera todo tipo de comentarios, en su mayoría de quienes lo toman a broma y aprovechan para reírse. Sin embargo, algunos se “preocupan” por la salud mental de Montenegro.

“Muchos se ríen y yo pensando por qué la familia no le busca ayuda”, puede leerse entre los mensajes de la publicación; a lo que otro usuario responde “si no es agresivo, no hay que meterse con él, cada quien vive su locura como le parezca”.