Quiso contratar a un sicario para matar a su esposa, pero terminó contactando a un agente encubierto del FBI

Esta vez la suerte estuvo del lado de la víctima; no puede decir lo mismo su esposo, un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, que contrató a un sicario para asesinarla, sin sospechar que se trataba de un agente del FBI encubierto.

Massimo Marenghi, de 56 años, decidió acabar con la vida de su esposa para evadir la orden de restricción que estaba tramitando en su contra. Así que contrató a un asesino a sueldo para “acabar con el problema”, según reseña El Imparcial.

Tras la detención de Marenghi, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts emitió un comunicado con los detalles revelados por el agente del FBI que se hizo pasar por sicario.

En enero de 2021 tuvieron las primeras reuniones, el agente del FBI declaró que estaban negociando el precio del trabajo, serían unos 10 mil dólares, de los cuales le adelantó 1.500.

El hombre le proporcionó al agente una fotografía e información sobre el aspecto físico de su esposa y sobre el vehículo que conducía. Además, le dijo detalles acerca de sus rutinas: horario de trabajo y los días que según la custodia debía tener a los niños, con la intención de aprovechar cuando los pequeños no estuvieran en casa.

Marenghi también le explicó al supuesto sicario cómo evitar las cámaras de seguridad de la residencia de su exmujer, y lo instó a iniciar cuanto antes “los trabajos de construcción”.

Massimo Marenghi fue arrestado bajo el cargo de asesinato a sueldo y su lectura de sentencia está programada para el próximo 8 de junio. De ser declarado culpable deberá cumplir 10 años de cárcel, más otros tres años de libertad supervisada, además de una multa que rondaría los 250 mil dólares.

Massimo Marenghi, of Malden, MA, admitted today to attempting to hire a contract killer, who was actually an undercover #FBI agent, to murder his wife, following an investigation by FBI Boston's Violent Crimes Task Force. https://t.co/lUc4KDTymk