Tiroteo en Alemania: Reportan varios fallecidos y heridos en Hamburgo

Este jueves se reportó un tiroteo en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania, que dejó a personas fallecidas y también varios heridos.

De acuerdo a información preliminar, habría al menos seis víctimas fatales y ocho lesionados, en el distrito Alsterdorf.

Según lo informado por el diario Bild, el hecho ocurrió en las cercanías de una iglesia y, posterior a ello, los autores se dieron a la fuga.

El diario El País especificó que los disparos se produjeron en un centro religioso de testigos de Jehová en la calle de Deelböge, en el distrito de Great Borstel, al norte de la ciudad.

Por lo anterior, toda la zona se encuentra acordonada, con calles y carreteras cortadas, y las fuerzas de seguridad han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que busquen refugio en un edificio si están por la calle.

La policía de la ciudad de Hamburgo informó del tiroteo a través de sus perfiles en redes sociales.

"Según los hallazgos iniciales, se disparó en una iglesia de la calle Deelböge en el distrito de Great Borstel", señaló.

Además, afirmaron que "varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales".

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903