Juntó a sus exparejas en grupo de WhatsApp para preguntarles cómo fue como novia: Estas fueron las insólitas respuestas

La madurez amorosa es algo que idealmente todos y todas debiéramos alcanzar para estar preparados al momento de encontrar esa persona que encaja perfecto en nuestras vidas. Esa era la intención de una tiktoker, aunque el método que utilizó fue bastante particular.

Con el objetivo de evolucionar sentimentalmente, la joven hizo un grupo de WhatsApp y agregó a sus tres exparejas. La idea era preguntarles cómo fue su experiencia con ella mientras era su novia y que contasen lo bueno y lo malo de la relación.

La jugada fue arriesgada, porque pareciera que la francesa no dejó un buen recuerdo en los hombres. Además, entre los tres sujetos no hay mucha simpatía, lo que quedó en evidencia cuando respondieron la curiosa petición.

"Me hace falta para mi evolución personal"

La petición de Leticia se hizo viral en TikTok, en donde el video suma más de 1,2 millones de reproducciones. "¡Hola, chicos! He creado este grupo —el que bautizó como "Mis ex"— para saber cómo fue la experiencia conmigo: todo lo bueno y lo malo. Sé que con algunos de vosotros tenemos ahora malas relaciones", comenzó explicándole a Leo, Pablo y Juan.



"Me hace falta para mi evolución personal saber lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado de mí y por qué. Gracias", señaló. En otro audio, la joven les dice que "a lo mejor, pueden ser amigos todos y conmigo. ¡Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué es lo que tienes que mejorar en ti mismo!".

Por último, les señaló: "Sé que soy una persona increíble, que les hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, los quiero y muchas, muchas gracias por contestarme".

Las insólitas respuestas de los ex

Tras petición de una usuaria, la europea publicó cuáles fueron las respuestas de sus anteriores pareja. Pablo respondió: "Leti, porfa... No me jodas"; mientras que Leo contestó molesto: "No me compares con los 2 otros tontos".

En el caso de Juan, primero envió un audio inentendible, pero luego escribió un mensaje mucho más ameno que los anteriores: "Como soy el único gracioso de este puto grupo voy a contestar. Estar con Leti es una experiencia bastante rara, porque a esta chica le gusta más los Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a 'poner los cuernos' —ser infiel— o a lo mejor con Mickey Mouse".

Uno de los tres hombres —se desconoce cuál es, porque Leticia no lo identificó en el video— le envió un mensaje por privado: "Si tú has pasado página ya, yo no, así que déjame en paz".

Al final, los implicados abandonaron el grupo y el video finaliza con una foto de la francesa, musicalizada con la famosa frase de Shakira en la canción con Bizarrap: "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

