Tiene casi 50 años y una colección de 250 Barbies: Vive en una casa rosada y se viste como una de sus muñecas

05 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Podría decirse que Sonia Rodríguez está obsesionada con las Barbies, ya que no solo cuenta con 250 muñecas, sino que todo a su alrededor parece un mundo de Mattel: vive en una casa completamente rosada, se viste del mismo color y proyecta el glamour que transmite su colección.

En su país, España, es conocida como la “Barbie de Talavera”, por su estilo de vida y el nombre de la ciudad en la que vive desde hace 17 años. Sonia concedió una entrevista a El Español, en la que cuenta que inició su colección a los 19 años.

La obsesión de Sonia: “Mi marido no quiso el carro rosa”

Dice que siempre le gustaron las Barbies, que era el único regalo que pedía, pero comenzó su carrera de coleccionista tras conocer a una amiga de su hermana, que ya lo era, entonces supo que era posible.

Hoy tiene 250 muñecas, valoradas entre los 30 y 1.000 euros. "He tenido 300, pero me dejan de gustar, pierdo el interés o las vendo y con el dinero que gano me compro otras". Su Barbie más antigua es de 1984.

Pero más que su importante colección, lo que más llama la atención de Sonia es su estilo de vida, con una casa completamente rosa; desde el piso hasta los utensilios. Además, suele vestirse como una de sus muñecas.

Dice que algunas veces usa otros colores, pero entonces la gente no la reconoce. Cuenta que antes su carro también era rosa, pero al cambiarlo su esposo se negó a que fuera de ese color.

“Las niñas no quieren un casco en la cabeza, quieren brillo”

Al preguntarle por las Barbies actuales, Sonia comenta que son distintas, que hoy están más enfocados en que cada quien sea lo que prefiere, por eso hay Barbies astronautas o National Geografic.

Asegura que esas son las menos vendidas porque “las niñas no quieren un casco en la cabeza, quieren brillo”. Agrega, “yo cuando era pequeña también quería Barbies elegantes, porque para tener una muñeca fea pues ya estaba yo”.