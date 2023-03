"Esta página no está disponible": Cuenta de Instagram de joven que dice ser Madeleine McCann fue eliminada

02 mar. 2023 - 15:00 hrs.

Durante los últimos días el Caso Madeleine McCann volvió a dar que hablar. En esta ocasión, las miradas han estado puestas en Julia Wendell, una joven de nacionalidad polaca que dice ser la niña que desapareció en Portugal durante el 2007.

La joven, de 21 años, creó una página de Instagram (@iammadeleinemccan) para dar a conocer su historia. Fue a través de varios videos que indicó tener un parecido con la pequeña y, en un principio, llamó a que la ayudaran a contactar a los padres de Maddie para esclarecer las dudas.

Esta misma cuenta de Instagram, en las últimas horas, fue eliminada. Por ahora, no se sabe con exactitud si fue la propia Wendell quien la borró o si la aplicación decidió darla de baja.

Madeleine McCann / Archivo AFP

"Esta página no está disponible"

Lo que sí está claro, es que desde este jueves, al buscar el perfil de la joven polaca, aparece el siguiente mensaje: "Lo sentimos, esta página no está disponible", lo cual no permite ver su cuenta.

Al mismo tiempo, se puede ver una frase que dice "es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página".

Julie Wendell / Instagram @iammadeleinemccan

¿Qué ocurre con su Facebook y Twitter?

Según informó Daily Star, no es la primera vez que esto ocurre con una cuenta de redes sociales de Wendell, ya que, anteriormente, ella misma había afirmado que borró su Facebook y Twitter después de recibir comentarios negativos.

En ese instante, la joven dejó en claro que "si no te gusto, deja de seguirme. No quiero fanáticos ni seguidores. Cerré mi cuenta de Facebook y TikTok para que la gente no se burle de mí".

Cabe mencionar que en los últimos días, Wendell recibió la visita de una investigadora llamada Fia Johansson, quien ha estado indagando el caso de cerca.

