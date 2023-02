"No me enteré hasta después de la operación": Mujer sorprende a su padre enfermo donándole un riñón

25 feb. 2023 - 16:08 hrs.

El amor de los padres a los hijos es inmenso, ya que son capaces de hacer lo que sea por ellos con tal de que estén bien. Esto puede ir desde comprarles juguetes hasta donarles sangre o algún órgano que necesiten.

Aunque es bien conocido todo lo que un padre o una madre puede hacer por su hijo, poco se habla de lo que los hijos son capaces de hacer por los padres. Y es que la descendencia también es capaz de tener gestos muy importantes y significativos.

Este fue el caso de Delayne Ivanowski, enfermera en Mercy Hospital St. Louis y su padre, John Ivanowski, luego de que la mujer le donara su riñón sin que este supiera.

"No me enteré hasta después de la operación"

Jhon Ivanowski fue diagnosticado con una deficiencia de inmunoglobulina, por lo que su sistema inmunitario afectaba directamente a sus riñones.

El hombre tenía que someterse a diálisis cada dos días, lo que implicaba que tuviera que estar conectado a una máquina por varias horas y eso afectaba su calidad de vida.

Siendo testigo de esto, Delayne decidió realizarse exámenes para comprobar si era una donante compatible con su padre. Todo esto lo hizo en secreto, ya que John se había negado en ocasiones previas a recibir su órgano.

Durante ocho meses la enfermera mantuvo todo oculto. Finalmente, llegó el día de la operación, el jueves 16 de febrero.

"No me enteré hasta el día de la operación, cuando ya estábamos en el postoperatorio. Abrió la puerta y entró, y yo me quedé helado", dijo Jhon al medio KMOV4.

"Dejar de estar conectado a la máquina y poder hacer lo que necesito o lo que quiero es un gran alivio", cerró el hombre.

