Anciana muere tras salvar la vida de su mascota: Un caimán pretendía devorar a su perro

Su instinto de protección la hizo defender a su perro del ataque de un cocodrilo que pretendía devorarlo. Al salvarlo, se convirtió en la presa del enorme reptil, que le causó heridas que acabaron con su vida.

La mujer, de 85 años, daba un paseo con su mascota, cerca de un lago en el campo de golf de la comunidad para personas de la tercera edad en la que vivía, en Spanish Lakes Fairways, Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con testigos, después del ataque a la mujer, el caimán de 3,3 metros de largo regresó al lago y desapareció, destaca Semana. Aunque la valiente mujer recibió atención médica, falleció a causa de las graves heridas que le provocó el animal.

La Comisión de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC) envió a un trampero que, con ayuda de la policía, logró sacar al animal del fondo del lago e inmovilizarlo. La FWC asegura que entre 1948 y 2021 se registraron 442 incidentes de mordeduras de caimanes en Florida, reseña Miami Diario.

Indican, además, que este tipo de reptiles están protegidos, pues se encuentran en peligro de extinción. Sin embargo, viven en los 67 condados de Florida.

La publicación en Twitter generó algunos comentarios en tono de recomendación, como “no caminen por esos lagos, aunque vivan en una comunidad cerrada”. Hubo quien advirtió que los caimanes “aman a los perros”.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH