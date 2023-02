Padre de Nicolás Zepeda denuncia que su hijo fue agredido por un guardia para "amedrentarlo" antes del juicio

20 feb. 2023 - 12:36 hrs.

El chileno Nicolás Zepeda, condenado en Francia a 28 años de cárcel por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, será juzgado en apelación a partir de este martes por un crimen que niega haber cometido.

Se espera que a las 09:00 horas local, el joven, de 32 años, tomará asiento en el banquillo del tribunal de Vesoul (este de Francia), dando inicio a dos semanas de audiencias.

El dispositivo será similar al del proceso de abril de 2022 en primera instancia: traducciones simultáneas en español y japonés, testigos que comparecerán por videoconferencia desde Japón y Chile, salas especiales para el público y la prensa.

En ese contexto, el padre del joven, Hugo Zepeda, conversó en exclusiva con el matinal de Mega, "Mucho Gusto", donde aseguró que su hijo mantendrá su inocencia frente al crimen que se le acusa. "Creemos que el nivel de la investigación ha sido bajísimo, por lo que es una acusación totalmente infundada".

Añadió que ser juzgado en un país extranjero es muy duro, es cuesta arriba por todo, sosteniendo que: "2 a 3 semanas antes de que comenzara su primer juicio, Nicolás fue agredido por un guardia del primer centro de atención. Fue agredido con golpes, en un claro amedrentamiento para su juicio que se iba a iniciar".

Según el relato del Padre, “Nicolás claramente llegó a sus primeras declaraciones muy dolido. Él sabía que tenía que volver al mismo lugar y encontrarse con el mismo guardia, por lo tanto, su declaración, de alguna forma, fue muy complicada desde el punto de vista del miedo”.

Críticas a la fiscalía

Humberto Zepeda denuncia, además, zonas grises en la investigación: “La Fiscalía francesa declaró en un principio que esto se trataba de un secuestro, luego dijo que había sido un asesinato. Después dijeron que la persona había sido sacada en una maleta, después que había sido en una manta; luego que la persona salió sin ser vista”.

“El problema es que solamente se captó a Nicolás y a Narumi entrando consensuadamente al edificio donde ella se alojaba, pero no existe ninguna cámara que haya filmado su salida. Ellos dicen que la salida de emergencia no existe o no captó una cámara, pero lo que no dicen es que el vehículo en el estacionamiento donde estaba, había dos cámaras y ninguna lo filmó saliendo y menos con otra persona. ¿Entonces, ellos tienen filmaciones o grabaciones de los que le conviene? Tienen grabaciones para unas cosas y grabaciones para otras no, entonces eso es lo extraño".

"Eso es lo que de alguna forma no concuerda con la realidad, Yo le pido públicamente al fiscal francés que él diga cómo, cuándo y dónde desapareció o murió Narumi. Que nos diga, pero con pruebas, no con hipótesis que no tienen que ver con nada con la realidad", sentenció.

