Proyecto inmobiliario ofrece casas a poco más de un dólar en Reino Unido: ¿Cuál es la condición?

13 feb. 2023 - 19:15 hrs.

Proyecto inmobiliario británico busca cumplir el sueño de los trabajadores, con iniciativa que permite comprar casas nuevas a tan solo 1 libra esterlina (casi mil pesos chilenos), solo después de pagar un arriendo durante 25 años.

BPN Media vía Daily Mail

El programa "Help to Own" consta de un esquema que funciona por medio de una prima de lealtad a través de pagos mensuales que pueden reclamarse en efectivo cuando abandonen la propiedad o usarse como un depósito tras 20 años, explica Daily Mail.

Gracias a esto, las personas pueden optar a casas con tres o cuatro habitaciones, ubicadas en una finca de la ciudad de Wolverhampton, Inglaterra. Cabe decir que de 300 casas del condominio, tan solo 100 están disponibles bajo el programa anteriormente señalado.

"Pensamos que era una estafa"

Por otro lado, los interesados en el proyecto inmobiliario solo deben realizar el pago de una tarifa de solicitud que tiene un valor de 1000 libras esterlinas (casi un millón de pesos chilenos) y no se necesita ningún crédito hipotecario.

Sin embargo, la noticia se viralizó con gran velocidad y los cupos se llenaron con el paso de unas horas, de hecho, Tim Perry, uno de los afortunados que alcanzó a inscribirse a tiempo, dijo que "es demasiado bueno para ser verdad, tanto que pensamos que era una estafa".

BPN Media vía Daily Mail

"Estaba navegando por Facebook y encontré un anuncio", agregó Perry, cabe recalcar que las propiedades en Inglaterra tienen un valor promedio de 262 mil libras esterlinas (unos 250 millones de pesos), una cifra difícil de alcanzar para gran parte de los trabajadores en ese país.

¿Cuáles son las normativas para los beneficiarios?

A diferencia de otras formas de alquiler, el proyecto en cuestión les permite a los clientes un libre albedrío en cuanto a la decoración del hogar o la presencia de mascotas.

También, en caso de no poder seguir pagando el arriendo o bien, ya no deseen seguir viviendo en este lugar, los beneficiarios pueden hacerlo sin sanción con un aviso de salida con al menos tres meses de anticipación. "Me siento extasiado, ha resultado todo bien", añadió Tim Perry a Daily Mail.