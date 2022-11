Exfutbolista se entera del fallecimiento de su madre en plena transmisión del Mundial de Catar 2022

25 nov. 2022 - 10:15 hrs.

La exdeportista danesa Nadia Nadim vivió un duro momento mientras comentaba el Mundial de Catar 2022. En plena transmisión en vivo, se enteró de que su madre había fallecido.

"El martes por la mañana mi madre fue asesinada por un camión", mencionó la mujer de 34 años, luego de recibir la noticia, provocando un tenso momento en el estudio.

La exfutbolista se encontraba comentando el partido entre Dinamarca y Túnez para el canal inglés ITV, cuando recibió la inesperada noticia.

Al darlo a conocer en vivo, todos los otros comentaristas quedaron en silencio, puesto que no supieron qué decir o hacer ante las declaraciones de la mujer.

"Repentino e inesperado"

A través de sus redes sociales, Nadia realizó un descargo, dando a conocer detalles de la muerte de su madre y en qué contexto ocurrió.

"Ella regresaba del gimnasio. Las palabras no pueden describir lo que estoy sintiendo", mencionó la exdeportista y actual comentarista.

A su vez, no temió en demostrar su cariño y dolor por lo sucedido: "He perdido a la persona más importante de mi vida y sucedió tan repentino e inesperado".

"Tenía solo 57 años. Era una guerrera que había luchado por cada centímetro de su vida. Ella no me dio la vida una, sino dos veces, y todo lo que somos es por ella. Perdí mi hogar y sé que nada se sentirá igual. La vida es injusta y no entiendo por qué ella y por qué de esta manera", lamentó la danesa.

"Gracias por su cariño y oraciones"

El velorio de su madre se realiza este viernes por la mañana en Aarhus, Dinamarca, mientras que el funeral será por la tarde.

En tanto, Nadia agradeció las condolencias que ha recibido durante estos días: "Gracias por todo el amor y oraciones, significa mucho para mí".