Pandilla asesina a pareja de botánicos: Los secuestraron en las carpas donde acampaban y lanzaron cuerpos a cocodrilos

Un grupo de delincuentes asesinó a una pareja de famosos botánicos de Gran Bretaña, mientras hacían trabajos de exploración en una montaña en Sudáfrica.

Se trata de Rod Saunders, de 74 años, y su esposa Rachel, de 63, ambos iniciaron su recorrido desde Ciudad del Cabo.

Los exploradores salieron a recorrer el monte Drakensberg, una de las montañas más altas del sur de África, pero en su recorrido pasó algo inimaginable.

Rod y su esposa eran unos apasionados por los ambientes naturales, la botánica y las labores de exploración. Tal era su amor por estos oficios, que fundaron una empresa en línea por medio de la cual comercializaban semillas de gladiolos.

Durante seis meses del año se dedicaban a buscar semillas en sus recorridos, luego volvían a casa para, a través de su red de vendedores, comenzar la fase de comercialización. En el 2018 la historia cambió, para mal.

Los botánicos llegaron a las montañas africanas con el afán de buscar nuevas semillas. Durante su recorrido concedieron una entrevista a BBC, al programa Gardeners' World, y fue lo último que se supo de ellos.

Brit couple murdered and thrown to crocodiles hours after being interviewed by BBC



It is believed Rod Saunders and his wife Rachel were beaten to death with a blunt instrument after being kidnapped, then their bodies were thrown off a bridge into the river in South Africa pic.twitter.com/DcO8OWmuh7