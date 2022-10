"Sigamos en contacto": La hilarante broma de una abuela en su propio funeral

"Sigamos en contacto", fue el mensaje escrito en una carta que los asistentes recibieron en el funeral de una mujer que recientemente había fallecido. Todo se trataba de una broma que sacó más de alguna risa en medio de lo que fue un triste momento.

A través de redes sociales, Gracie Perryman utilizó su twitter para dar a conocer la hilarante "broma" preparó su abuela antes de morir y que sería materializada en redes sociales.

Aquello constaba que cada uno de los asistentes recibiera una carta con la imagen de la fallecida y un particular mensaje: "Sigamos en contacto" al lado de una ouija, consigna Up Worthy.

"Recibí esto en el funeral de mi abuela. Qué icónica", escribió la joven en la publicación que rápidamente se hizo viral, recibiendo cientos de comentarios y más de 400 mil "me gusta".

Received this at my grandmas funeral. What an icon. pic.twitter.com/EhxhzHJfoZ