Joven pensó que el sarpullido en sus piernas era inofensivo, pero "estaba a minutos de la muerte"

22 oct. 2022 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Juliana Pascarella, una joven de 21 años, del estado de Virginia, Estados Unidos, un día comenzó a notar pequeños puntos rojos en todo su cuerpo, pensando que se trataba de un sarpullido normal, sin embargo, tras ellos se encontraba una grave enfermedad que la tuvo a minutos de perder la vida.

Estaba a minutos de morir

A través de TikTok, Juliana contó cómo un pequeño sarpullido comenzó a formarse en sus piernas, hecho al cual no le prestó mayor atención en un inicio, sin embargo, en solo 15 minutos, esta afección comenzó a cubrir todo su cuerpo.

"Tenía náuseas y mareos, y me puse extremadamente pálida", confesó respecto a ese momento, en el que también comenzó a adquirir moretones en todo su cuerpo y costras en sus labios.

Tras lo anterior, decidió visitar un centro médico, donde un especialista le manifestó que "estaba a minutos de morir" y que una "transfusión de plaquetas de emergencia es todo lo que podría salvarla".

Le diagnosticaron Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI), un raro trastorno sanguíneo, con el cual su cerebro podría sufrir una hemorragia en cualquier momento, algo a lo que quizás no sobreviviría.

Además, los médicos descubrieron que las plaquetas en su cuerpo se encontraban extremadamente bajas, por lo que necesitaba una transfusión de sangre de inmediato; sin ella, su cerebro podría haber sufrido una hemorragia.

Gracias a la rápida acción de sus doctores y la transfusión de plaquetas que le realizaron, se logró evitar que Juliana sufriera una hemorragia. No obstante, ahora vive en "miedo constante" de padecer otro episodio.

"Es muy confuso y tengo miedo, preguntándome cuándo o si me volverá a pasar espontáneamente", dijo.

Cambio en su percepción de vida

Tras sufrir este episodio y conocer su diagnóstico, la joven aseguró que su percepción de la vida ha cambiado por completo.

"Siendo una mujer joven entrando en sus 20 años, me di cuenta de que la vida no está garantizada y tengo que aprovechar al máximo lo que el universo me ha proporcionado. Debo cuidar mi cuerpo y velar por mí, así como por los demás", sostuvo.

"Esta experiencia me cambió la vida y, aunque fue una de las peores, me alegra tener un diagnóstico definitivo. Puedo estar preparada para futuros episodios y ayudar a otros a entender una condición de la que antes no sabía nada", agregó.

Ahora está decidida a alentar a más personas a que no ignoren sus síntomas y comiencen a preocuparse de hablar sobre su salud, ya que podrían esconder un diagnóstico más grave.

"Siempre debes ser consciente de tu propio cuerpo. Nuestros cerebros le dicen a nuestro cuerpo cuando algo anda mal, y si no le prestamos atención o lo ignoramos como si nada, puede poner en peligro la vida", sentenció Juliana.

El video de TikTok a través del cual compartió su experiencia, hasta el momento tiene más de 2 millones de visitas y 200.000 "me gusta".