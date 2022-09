Gigantografía del líder supremo de Irán fue quemada durante las protestas por muerte de Mahsa Amini

En un nuevo día de protestas en Irán, manifestantes prendieron fuego a una gigantografía del líder supremo de ese país, el ayatolá Alí Jamenei, y del difunto comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleiman, según vídeos compartidos en internet.

Cabe recordar que, tras la muerte de Mahsa Amini, joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moralidad por llevar el hijab de forma "inapropiada", las manifestaciones en Irán no se han detenido.

De acuerdo a Infobae, se viralizaron algunos videos en redes sociales que muestran, durante las manifestaciones en Irán, la quema de murales de autoridades de ese país, como es el caso del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

The largest picture of Ali Khamenei was burned in the center of Tehran, according to the video. #Iran pic.twitter.com/PAJeKU5lqN