Uganda confirma su primer fallecido por Ébola desde 2019

Uganda registró su primera muerte por el virus del Ébola desde 2019, indicó este martes el ministerio de Salud, que anunció la presencia de un brote en Mubende, en el centro del país.

"El caso confirmado es un varón de 24 años", que presentó "síntomas" de la enfermedad y falleció posteriormente, indicó el ministerio en Twitter.

Uganda confirms an outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) in Mubende District, Uganda.



The confirmed case is a 24 year old male a resident Ngabano village of Madudu Sub County in Mubende District presented with EVD symptoms and later succumbed. pic.twitter.com/36i9xyxdxm