Fue al médico por un sarpullido y fiebre, le dijeron que se trataba de un resfrío común, pero terminó en coma

14 sept. 2022 - 13:15 hrs.

Caitlin Alsop tenía 23 años cuando decidió ir al médico por diversos síntomas que presentó, como sarpullido, fiebre leve y fatiga. Sin embargo, en aquella oportunidad, los doctores asumieron que su diagnóstico era un resfrío común.

Pero los problemas de salud continuaron y la joven, que ahora tiene 27 años, debió ser trasladada al Hospital Universitario Gold Coast, de Australia, donde quedó internada en coma.

Los especialistas detectaron que su lengua estaba hinchada y negra, así que pensaron que debían amputarla, pero tras una serie de exámenes, descubrieron que en verdad tenía una muela del juicio "compuesta e infectada".

La reacción de la joven

La situación sorprendió a Caitlin, puesto que nunca captó ningún signo de infección en su boca. Además, según ella, tenía una buena higiene dental, informa Daily Mail.

Finalmente, los doctores le extirparon la muela y luego le colocaron drenajes para aliviar la hinchazón que tenía. En tanto, también le recetaron antibióticos para tratar la infección que pudo costarle la vida.

En esta línea, la joven indicó que los profesionales "pensaron en amputarme la lengua porque se había puesto negra y estaba demasiado hinchada. Mi tío bromeó diciendo que no podían hacer eso porque siempre estoy hablando".

Daily Mail

"Esta no es solo mi historia"

Cuatro años después de su diagnóstico, Caitlin explicó que se dedica a pasar tiempo con sus seres queridos, quienes le hacen bromas con sus dificultades para recordar cosas, un efecto secundario del coma que tuvo.

No obstante, fue enfática en señalar que aún está "asustada" y que su caso no es el único: "Esta no es solo mi historia, es la historia de miles de personas", concluyó.