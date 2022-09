"No grites": Mujer vive pesadilla al ser despertada con una mano en el cuello y amenazada con una tijera por delincuente

07 sept. 2022 - 07:22 hrs.

Una mujer de Rosario, Argentina, relató los tensos movimientos de cuando un delincuente entró hasta su departamento y le robó todas sus pertenencias. El sujeto la despertó, le robó sus pertenencias y hasta se probó ropa, la cual también se llevó.

Según TN, la mujer, identificada como Lucía, cuenta que el hombre la despertó con una mano en el cuello y la frase "no grites", a la par que era amenazada con una tijera.

"Me revolvió todo"

Asustada, la mujer dio un grito y el hombre le exigió que se quedara callada, pidiéndole la clave de su celular, presuntamente para robárselo y realizar transferencias.

"Le dije donde estaba lo único que yo tenía y revolvió todo. Me pedía más y le expliqué que vivo al día", contó la mujer en Radiópolis, mientras era amenazada con un objeto cortopunzante.

Sobre el hombre, señaló que "estaba a cara descubierta, era bajito, llevaba pantalón oscuro y un polerón negro", por lo que logró identificarlo.

"Me revolvió todos los muebles y no encontró nada. Siguió revolviendo unos 20 minutos más buscando algo de valor", lamentó.

¿Cómo entró?

Lucía añadió que la puerta de entrada no había sido forzada, por lo que la policía determinó que el delincuente ingresó por el balcón del departamento.

"Entró por la puerta ventana del balcón. Acá a la vuelta con la misma metodología le robaron a otras dos personas y a dos cuadras pasó prácticamente lo mismo", aseguró Lucía.

Se probó su ropa

Sin embargo, hubo un hecho que ella misma catalogó como "bizarro". El antisocial se fijó en un chaleco que le pertenecía a ella, se lo probó y como le quedó, también se lo llevó.

Posteriormente, le robó todo, tanto como una mochila, audífonos y su notebook, entre otras pertenencias. De dinero, nada.

"Habrá estado media hora, para mí fue una eternidad. Durante todo ese tiempo se dedicó a buscar dinero", aseveró la joven.

Quiere irse de la ciudad

"Ahora lo único que le pido a este tipo es que se olvide de mí, porque tengo miedo. Soy de un pueblo y vivo sola. Acá me sentía segura, pero está claro que no voy a vivir más acá", dice Lucía.

"Voy a dejar el departamento y no descarto irme de la ciudad. No se puede vivir así con tanta violencia e inseguridad. No hay derecho. Viene alguien y te arrebata todo, no solo lo material, te arrebatan las ganas de progresar", lamenta.