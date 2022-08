"Soy alérgica a la gravedad": Joven fue diagnosticada con extraño síndrome que la hace desmayarse 10 veces al día

30 ag. 2022 - 14:03 hrs.

Lyndsi Johnson, que reside en la ciudad de Bangor, en Maine, Estados Unidos, dio a conocer una rara condición que le ha generado severos problemas de salud durante el último tiempo.

La joven de 28 años, a principios de este año, fue diagnosticada con el síndrome de taquicardia postural, que al día de hoy la mantiene postrada en la cama debido a los recurrentes desmayos que sufre.

Este síndrome corresponde a un aumento anormal y rápido de la frecuencia cardiaca, lo que provoca que el afectado tenga mareos o desmayos cuando decide ponerse de pie o sentarse, informa Daily Mail.

"Estoy en la cama todo el día"

La afección, que no tiene cura pero sí tratamiento, técnicamente no es considerada una alergia, aunque, en el caso de Lyndsi, ella así lo considera: "Soy alérgica a la gravedad, suena loco, pero es verdad", afirmó.

Daily Mail

La paciente contó que, a raíz de su condición, sufre desmayos hasta diez veces por día y, además, solo puede ponerse de pie durante tres minutos: "Estoy en la cama todo el día, hasta 23 horas al día", expresó.

La ayuda de su esposo

Lyndsi, que conoció su diagnóstico en febrero de este año, recalcó que su esposo, James, se ha encargado de estar con ella y de cuidarla, puesto que tampoco puede salir de su vivienda.

"Si estoy acostada, me siento bien, pero tan pronto como me levanto, me mareo y me desmayo... No puedo hacer mucho de lo que solía hacer, pero ahora lo he aceptado", agregó.

Daily Mail

Cabe mencionar que este síndrome, el cual es difícil de diagnosticar, incluye síntomas como desmayos, dolores de cabeza, falta de sueño, náuseas y dolor en el pecho. A su vez, se suele presentar en niñas y mujeres entre 15 y 50 años.